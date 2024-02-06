匈牙利民眾唐人街廟會感受中國年味

（來源：新華社） 中評社北京2月6日電／熱氣騰騰的糖漿香氣四溢，幸福、甜美的年味兒撲面而來。在非遺傳承人手中，勺子成了畫筆，糖稀變成墨汁，短短幾十秒的勾畫，一個個活潑可愛、惟妙惟肖的“吉祥龍”“可愛兔”就送到嘉賓們手中，令人愛不釋手。



2月3日，在匈牙利布達佩斯唐人街新春廟會上，一名男孩體驗舞龍。新華社發（弗爾季·奧蒂洛攝）



在匈牙利首都布達佩斯，2024年“歡樂春節”新春廟會活動非遺互動區裡，來自四川的多位非遺傳承人現場表演糖畫、面人、蜀綉、繩編等國家級或省級非物質文化遺產。參觀者熙熙攘攘，爭相體驗中國非遺的魅力。



為期兩天的廟會活動中，近3萬名匈牙利各地民眾和旅匈僑胞參與其中，在熱鬧紅火的氛圍中共迎歡樂祥和的中國龍年新春。



2月3日，在匈牙利布達佩斯唐人街新春廟會上，一名女孩體驗舞龍。新華社發（弗爾季·奧蒂洛攝）



“參加唐人街新春廟會是領略中國傳統文化的絕佳機會。”在3日的新春廟會啟動儀式上，匈中友好協會主席納吉·尤迪特·埃娃（中文名“海笛”）在致辭中說。她表示，如今春節作為中國人最重要的傳統節日已經走向世界，希望龍“為所有人帶去‘吉祥如意’‘喜樂安康’的美好祝福”。



新春廟會上，豐富多彩的文藝演出令人目不暇接，除腰鼓、旗袍秀、太極扇、川劇變臉、京劇等傳統節目外，今年還新增了中國民族舞蹈、馬面裙走秀、民樂合奏等節目。匈牙利尤紹·蓋爾蓋伊舞團則在廟會上展示了匈牙利民族舞蹈和民歌演奏。此外，中醫義診區、漢語角、漢服試穿區、舞龍體驗區以及中國美食區等也排起長龍，熱鬧非凡。



5歲小女孩茹日坐在父親加博爾的肩膀上目不轉睛地看著糖畫製作。加博爾說，女兒對中國文化，尤其是中國美食很感興趣，當他得知唐人街有廟會，就決定帶女兒來看看。“這樣的活動我們無論如何都會來。”

