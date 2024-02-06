經合組織預測2024全球經濟增長2.9%

中評社北京2月6日電／據央視網報導，經濟合作與發展組織（經合組織）5日發布經濟展望報告，預測全球經濟2024年增長2.9%，2025年增長3.0%，今明兩年亞洲將與2023年一樣繼續貢獻全球經濟增長的大部分。



報告強調，地緣政治緊張局勢仍是不確定性的主要來源，特別是中東地區衝突的加劇。紅海航運面臨的威脅增加了航運成本，延長了供應商交貨時間。如果衝突升級，這些因素可能導致商品價格承壓。



（來源：央視網）