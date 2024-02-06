農業農村部：抓好春季田管、春耕備耕等

中評社北京2月6日電／據央視網報導，2月5日，農業農村部召開視頻會議。會議指出，2024年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，堅持不懈抓好糧油生產、確保全年豐收意義重大，對於推動中國經濟回升向好、加快構建新發展格局、著力推動高質量發展具有重要支撐作用，要充分認識抓好今年春季農業生產的特殊重要性，環環緊扣抓好春季田管、春耕備耕、大面積單產提升等工作，全力以赴奪取夏季糧油豐產豐收，夯實全年糧食和農業豐收基礎。



會議強調，要把春季田管作為當前農業生產最重要最緊迫的任務，抓好各項防災減災、穩產增產關鍵措施落實落地。加強田間管理，搶前抓早落實好小麥油菜促弱控旺、肥水運籌、防控病蟲等各項措施，構建合理群體。加強防災減災，突出防在救前、平急兩用，提早做好防災準備，突出抓好防“倒春寒”、防春旱等工作，最大程度減輕災害損失。加強病蟲防控，加密監測預警，推行專業化統防統治，重點防治小麥條銹病、赤黴病、油菜菌核病，加密布設草地貪夜蛾“三區四帶”防線。加強指導服務，繼續開展下沉一線包省包片行動，聚焦小麥油菜等重點作物，提高關鍵技術覆蓋率，促進大面積單產提升。



會議要求，要高質量推進春耕備耕各項重點工作。壓緊壓實各地糧油生產目標任務，落實落足播種面積。把大面積單產提升擺在更加突出位置，選育推廣高產抗逆品種，推廣先進機具，集成推廣合理密植、水肥一體等高產技術，全環節、全過程、全要素挖掘單產提升潛力。加強農機作業服務保障，加大農資統籌協調力度，保障春耕供應。同時要統籌抓好“菜籃子”生產，合理安排生產品種、種養規模，推動產品均衡上市、保障供應。會議還對做好當前雨雪冰凍天氣防範應對和農業安全生產工作作出部署。