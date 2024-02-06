聯合國官員向中國人民致以春節問候

中評社北京2月6日電／據新華社報導，日前在奧地利維也納和肯尼亞內羅畢出席中國春節招待會的聯合國高級官員向中國人民致以新春問候，祝願龍年世界和平、繁榮。



1月31日，中國常駐維也納代表團與維也納聯合國中文會在維也納國際中心共同舉辦春節招待會，這是中國常駐團首次在維也納聯合國總部所在地舉辦春節慶祝活動。中國常駐維也納聯合國辦事處和其他國際組織代表李鬆大使、聯合國維也納辦事處總幹事瓦利等700餘人參加了招待會。



招待會上，國際原子能機構總幹事格羅西、聯合國工業發展組織總幹事穆勒等向中國人民致以新春問候。瓦利在致辭中愉快回憶起去年訪華經歷，表示對中國的發展成就印象深刻，讚賞中國為消除貧困、發展教育以及工業化所作的努力。瓦利說，中國的發展故事鼓舞人心，祝願龍年世界和平、繁榮。



李鬆表示，中方願與維也納國際組織和廣大成員國加強合作，積極倡導真正的多邊主義，共同維護協商一致、團結協作的“維也納精神”，共同推進維也納多邊事業。



同日，聯合國內羅畢辦事處與中國駐肯尼亞大使館舉辦2024新春招待會。中國駐肯尼亞大使周平劍、聯合國內羅畢辦事處總幹事扎伊娜蔔·哈瓦·班古拉等200餘人歡聚一堂。



班古拉表示，今年是聯合國第一次將農曆春節作為聯合國假日，她謹代表聯合國駐肯尼亞大家庭，祝願龍年給所有人帶來和平、健康和繁榮。“這是我第一次在聯合國內羅畢辦事處體驗中國春節文化，非常棒，祝龍年大吉。”



周平劍表示，春節正式成為聯合國假日，有利於促進世界不同文明的交流互鑒。



2023年12月22日，第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將農曆春節確定為聯合國假日。根據聯合國的相關規定，聯合國總部和世界各地的機構每年要設定10個官方假日，此次為農曆春節首次入選。



（來源：新華網）