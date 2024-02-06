大地震一周年　土耳其交付部分災後重建住房

中評社北京2月6日電／據央視新聞報導，當地時間2月3日，土耳其和敘利亞大地震一周年之際，土總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安在重災區哈塔伊省安塔基亞市出席首批7000多套重建住房的交付儀式。



“今天，我們在哈塔伊省交付了7275套住房。”埃爾多安在交付儀式上說，本月將向整個地震災區交付共計4.6萬套住房。政府計劃今年共交付20萬套重建住房。



2023年2月6日，土耳其南部靠近敘利亞邊境地區發生強烈地震。官方數據顯示，地震在土耳其造成逾5萬人死亡，大量建築被毀。安塔基亞是這次地震中受災最嚴重的城市之一。埃爾多安在震後不久承諾，到2024年2月建造31.9萬套新房，一年後總計建造68萬套。法新社4日評述，上述數字比埃爾多安先前承諾交付重建住房的數量少，但交付規模依然可觀。



土耳其環境、城市化和氣候變化部長穆罕默德·厄茲哈塞基2日告訴媒體記者，地震災區約有68萬處房屋被毀，已有39萬戶家庭登記需要住房。他說：“20萬套公寓的招標已經完成，其中部分公寓在建，部分已經完工，很快會交付。還有大約10萬套公寓的招標過程仍在繼續。”



土耳其南部卡赫拉曼馬拉什省卡赫拉曼馬拉什市同樣在地震中嚴重受損。當地現年70歲的災民卡迪爾·耶尼傑利告訴法新社記者，人們對接下來會發生什麼依然“迷茫”。“一切都沒有恢復正常……缺少就業機會，缺少資金，缺少收入。”



（來源：央視新聞）