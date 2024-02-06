水利部：堅持精打細算用好水資源

中評社北京2月6日電／據央視網報導，為貫徹落實水利部黨組關於推動新階段水利高質量發展的安排部署和2024年全國水利工作會議精神，切實做好2024年水資源管理工作，水利部近日印發了《2024年水資源管理工作要點》。全文如下。



2024年水資源管理工作要點



2024年，水資源管理工作要深入貫徹落實習近平總書記“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路和關於治水的重要論述精神，按照2024年全國水利工作會議部署，以實施水資源剛性約束制度為主線，以維繫良好生態和保障經濟社會高質量發展用水需求為目標，堅持精打細算用好水資源，從嚴從細管好水資源，控制水資源開發利用總量，強化取用水監督管理，持續復甦河湖生態環境，夯實水資源管理能力支撐，推動經濟社會發展以水而定、量水而行，為全面建設社會主義現代化國家提供有力的水資源支撐。



一、控制水資源開發利用總量



1.強化河湖生態流量保障。推動將河湖生態用水保障納入河湖長制，制定出台河湖生態流量監督管理辦法。嚴格生態流量洩放管理，健全監測預警響應機制，強化生態流量保障形勢研判會商和問題整改。有序推進已建水利水電工程生態流量核定和保障工作。構建重點河湖生態流量洩放效果評估體系。



2.強化地下水取水總量和水位雙控。壓緊壓實地方人民政府地下水管理責任，推動地下水取水總量、水位控制指標盡快批覆實施，並嚴格實施監管。進一步完善地下水水位變化通報、技術會商、約談機制，加強通報後續監管，保障地下水雙控要求落實落地。



3.科學確定流域區域可用水量。分析總結水量分配工作，突出做好大通河、沁河流域水量分配工作，抓緊批覆南四湖流域水量分配方案。在生態流量目標確定、江河流域水量分配、地下水管控指標確定等工作基礎上，統籌經濟發展和生態保護用水，確定流域區域可用水量，將可用水量明確到具體水源，完善水資源剛性約束指標體系。



4.切實強化規劃水資源論證。深入貫徹“四水四定”原則，切實推進相關行業規劃、重大產業和項目布局、各類開發區和新區規劃開展水資源論證。配合國家發展改革委制訂規劃水資源論證具體辦法。