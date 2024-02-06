推進鄉村全面振興“路線圖”！

中評社北京2月6日電／據新華社報導，《中共中央 國務院關於學習運用“千村示範、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》近日公布。這是新時代以來第12個聚焦“三農”的中央一號文件。



今年中央一號文件錨定建設農業強國目標，聚焦推進鄉村全面振興這個主題，以學習運用“千萬工程”經驗為引領，對“三農”工作進行系統部署。



2月4日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會。中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀在會上介紹，2024年中央一號文件總體框架可以概括為“兩個確保、三個提升、兩個強化”。



■“兩確保”：確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧



糧食安全是“國之大者”。2023年全國糧食產量再創歷史新高，為推動經濟持續回升向好提供了有力支撐。今年中央一號文件強調“兩個確保”，其中排在首位的就是確保國家糧食安全。



韓文秀表示，確保國家糧食安全重點是落實“藏糧於地、藏糧於技”戰略，堅持穩面積、增單產兩手發力，確保糧食產量保持在1.3萬億斤以上。確保不發生規模性返貧重點是落實好防止返貧監測幫扶機制，加強產業和就業幫扶，著力增強脫貧地區和脫貧群眾的內生發展動力。



今年的中央一號文件還就扎實推進新一輪千億斤糧食產能提升行動，實施糧食單產提升工程，適當提高小麥最低收購價，繼續實施耕地地力保護補貼和玉米大豆生產者補貼、稻穀補貼政策等進行了部署，保障糧食安全的力度進一步加強。



翻閱12個中央一號文件，有關確保國家糧食安全、保障重要農產品供給的部署貫穿始終，彰顯黨和國家對糧食安全的高度重視。



據介紹，今年中央一號文件從關鍵入手，在完善農業保險、健全主產區利益補償機制、加強高標準農田建設等方面提出了一批有含金量的政策措施。