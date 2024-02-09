中評鏡頭：膠東花餑餑“蒸蒸”日上賀新春

大小聖蟲、棗勃勃和葫蘆（中評社 吳雨菲攝） 中評社海陽2月9日電（實習記者 吳雨菲）在膠東地區，新年的氛圍總是與一道特別的傳統食品緊密相連——那就是花餑餑。中評社助理記者深入海陽市何家村，親眼目睹家家戶戶都在忙碌製作這道寓意新年蒸蒸日上的美食。當地人們將美好的祝福融入面粉，以精湛的手藝和獨特的造型，將這份期待化為一道道色彩繽紛、形態各異的花餑餑。



與常見的饅頭不同，花餑餑的製作過程遠比想象中的複雜。走進一戶人家，中評社助理記者觀察到，即使是最簡單的大餑餑，也需要經過至少六七道工序的精心製作。而更複雜的花餑餑，更是需要數十道繁瑣的步驟才能完成。記者在現場採訪時瞭解到，大餑餑需要經過至少兩次至三次的醒發過程，每一步都蘊含著製作者的匠心獨運，從戧面到大力揉面，每一個細節都決定了最終餑餑的口感和質地。



除了技藝之外，製作花餑餑還需要無盡的創意。膠東人民從日常生活汲取靈感，用新鮮蔬菜汁作為天然顔料，巧妙地剪出各種形狀，或用筆勾勒出細膩的圖案。中評社助理記者在現場看到，這些色彩斑斕、形態各異的花餑餑，仿佛一件件栩栩如生的藝術品，讓人贊嘆不已。在膠東，製作花餑餑被視為重要活動，春節期間的花餑餑更是象徵來年興旺發達、富足美滿。

