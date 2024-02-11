中評鏡頭：海陽大秧歌“扭”出新春味

海陽大秧歌表演現場（中評社 吳雨菲攝） 中評社北京2月11日電（實習記者 吳雨菲）提到山東省海陽市，人們首先聯想到的便是著名的“海陽大秧歌”。農曆新年期間，海陽市的大街小巷都是歡騰的秧歌隊伍，觀眾們簇擁在路旁，目光緊隨著那些身著彩裝、手持道具的表演者，場面熱鬧非凡。中評社助理記者在現場看到，男女老少，無論是表演者還是觀眾，都被這獨特的藝術魅力所吸引，臉上洋溢著幸福的笑容。



海陽大秧歌擁有六百年的悠久歷史，已成為山東半島南部和黃海沿岸城市的標誌性文化象徵。這種民間舞蹈目前在海陽市十幾個鄉鎮廣為流傳，超過八成的村莊都有舉辦秧歌活動。在海陽，流傳著這樣一句話：“沒有秧歌不叫年。” 短短的一句話，道出了秧歌在當地人心中的分量。



中評社助理記者深入現場，親身感受到了海陽大秧歌的獨特魅力。秧歌隊伍中，角色豐富多樣，從樂大夫的沉穩指揮，到花鼓手的靈動跳躍，再到霸王鞭的威武揮舞，每一個角色都仿佛有著自己的故事和風采。女性舞者通過扭腰挽扇、抖肩上步的舞蹈動作展現出她們的靈巧與優雅；男性舞者則通過顫步晃頭、揮臂換肩的動作，展現出他們的豪邁與幽默。在現場，中評社助理記者更是被舞者們高超的技藝所震撼，他們的一舉一動都生動地展現了膠東地區人民的生活方式和精神特質。



海陽大秧歌之所以深受喜愛，還在於其深厚的祭祀文化根基。每年農曆正月十三，膠東地區的各個村莊會邀請秧歌隊伍前往海邊進行“拜龍王”儀式，以祈求海上平安、風調雨順，寓意著對豐收和吉祥的渴望。



海陽大秧歌不僅是一場視覺盛宴，更是膠東文化的一種重要藝術表現形式。中評社助理記者瞭解到，為了保護和傳承這項非物質文化遺產，當地政府和文化機構開展了多項培訓和表演活動，吸引了更多年輕人參與。這些努力使得海陽大秧歌在地區內得到了保護和弘揚，也在全國乃至國際舞台上獲得了廣泛的認可和贊譽。



隨著時代的發展，海陽大秧歌的形式和內容經歷了變遷，但它在人們心中的地位始終堅固。每逢新年，伴隨著秧歌鑼鼓的響起，村民們紛紛聚集，共同慶祝這一傳統節日。正是這種不斷的支持與傳承，使得海陽大秧歌得以世代相傳，成為一代代人心中不滅的文化記憶。

