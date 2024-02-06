蔣萬安今年訪美? 台北市府：出訪行程規劃中

台北市長蔣萬安。（照:台北市政府提供） 中評社台北2月6日電／中國國民黨台北市長蔣萬安繼去年出訪韓國首爾、新加坡，並赴上海參加雙城論壇，日前傳出今年將出訪美國。對此，台北市政府發言人殷瑋今天回應表示，出訪行程仍在規劃中，美國確實是選項之一，蔣萬安市長第二年出訪將以“議題導向”規劃行程，期望對市政有實質助益。



蔣萬安上任第一年的出訪行程大多訪問亞洲鄰近城市，包括新加坡、韓國、參加上海雙城論壇。第二年的出訪行程則傳出在暑假期間出訪美國波士頓、紐約、費城等地，出訪以新創、智慧城市和城市防災為主題，目前規劃出訪約10天至2周。



針對蔣萬安今年計劃出訪美國的消息，台北市府發言人殷瑋6日表示，關於蔣萬安市長上任第二年的出訪行程，一切仍在規劃中，美國確實是選項之一。若有確定的訊息，會在適當時機向外界說明。



殷瑋強調，蔣萬安市長第一年的城市交流行程，不論是首爾、新加坡的城市考察之行、親赴上海雙城論壇、或者是請李四川副市長代表前往東京參加全球永續城市高峰會等，都具有重要的市政交流意義，聚焦在新創、永續、觀旅、文化等關鍵市政議題上。蔣市長第二年的出訪，也將以“議題導向”來規劃行程，不論是推銷台北的好，或者是借鑑他山之石，都期望能對市政有實質助益。