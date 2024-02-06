藍縣長許淑華、張麗善合體吃播　推在地農產

南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善透過鏡頭向觀眾朋友拜早年。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月6日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善今天合體“吃播”，品嚐餐飲業者採用兩縣認證農特產品入菜的料理，在春節前夕透過鏡頭推薦給消費者，歡迎大家踴躍採買，活絡南投、雲林兩縣經濟。



許淑華、張麗善6日到台中三商巧福餐廳直播午餐，兩人穿著色彩繽紛，呼應春節喜氣，許淑華別上祥龍胸針，張麗善則別上招牌的向日葵胸針，兩位首長透過鏡頭向觀眾朋友拜早年。



許淑華表示，這次南投、雲林縣府攜手台灣在地知名餐飲企業“三商餐飲集團”於新春年前以直播的方式，向消費者介紹該集團推出的特色菜單，所採用的肉品、蔬果都是兩縣栽種，包括三商巧福、福勝亭及拿坡里炸雞的人氣美食，都有選購“品味南投”及“雲林良品”優質農特產，消費者只要到餐廳吃飯，就能品嚐到南投、雲林在地好滋味。



張麗善表示，雲林與南投都是農業大縣，農產品各有特色。因此特別與許淑華縣長相約，透過直播向鄉親拜早年，分享支持在地農產的三商餐飲集團旗下眾多平價人氣美食。這些食材原料來自雲林的高麗菜、青江菜、青蔥、酸菜以及南投的小黃瓜、香菇、杏鮑菇等新鮮蔬菜，搭配西螺白米及三好豐鮮米烹煮的白飯，消費者不僅可享受視覺和味蕾的豐富饗宴，更能同時品嚐到雲林和南投的在地新鮮美味。