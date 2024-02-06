﻿智利山火增至112死　度假區淪煉獄

中評社香港2月6日電／據大公報綜合BBC、路透社、半島電視台報導：智利中部發生歷來最嚴重的山火，死亡人數增至最少112人，目前仍有數百人失蹤，兩個省進入緊急狀態，至少1.4萬棟房屋受損。智利總統博裡奇表示，這是一場“巨大的悲劇”，估計死亡人數還將大幅上升。在救援持續進行的同時，當局指出，今次山火有數處同時起火，不排除山火是由蓄意縱火引起。



智利政府表示，從2日爆發的瓦爾帕萊索地區的森林火災已造成至少112人死亡。海灘度假勝地比尼亞德爾馬及周邊地區據報有200人失蹤，宛如煉獄。隨著更多屍體在廢墟中被發現，死亡人數可能還會大幅上升。當局敦促人們不要前往災區，並在最嚴重的地區，晚上9點後實行宵禁，以方便展開救援。



總統博裡奇表示，這是自2010年造成500人死亡的8.8級大地震以來，智利遭遇的最嚴重的災難。博裡奇於4日早些時候宣布從周一開始全國哀悼兩天，並表示智利應該為更多壞消息做好準備。



內政部副部長蒙薩爾維4日表示，智利全國發生了165起火災，估計僅比尼亞德爾馬和基爾普埃地區，就有約1.4萬棟房屋受損，比尼亞德爾馬市至少有1600人無家可歸。內政部長托哈表示，有4.3萬公頃的土地受影響。火災還導致了電力和供水服務中斷，使智利第二大煉油廠停止運營。



當局不排除涉蓄意縱火



山火導致當地社區淪為焦土，燒焦的汽車散落在路上，居民們在被燒毀的房屋廢墟中翻找家當。在當地生活了32年的費爾南德斯在大火中失去了家園，他說2日下午他看到附近的山上起火，火勢在15分鐘內就已逼近住宅，每個人都在逃命，“我工作了一輩子，現在我一無所有了”。火災發生時，還有眾多遊客正在比尼亞德爾馬和瓦爾帕萊索度假。為救治傷員，衛生部授權建立臨時野戰醫院，還雇用快畢業的醫學生參與救援行動。

