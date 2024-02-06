俄烏前線膠著　澤連斯基暗示換將

中評社香港2月6日電／據大公報綜合法新社、路透社報導：烏克蘭總統澤連斯基在4日播出的專訪中承認，俄烏衝突地面戰場陷入僵局，並表示烏領導層的“重置”是必要的。澤連斯基當天視察了東南前線的烏軍，外界猜測他可能很快將解除烏武裝部隊總司令扎盧日內的職務。



烏總統辦公室4日稱，澤連斯基視察了烏軍在扎波羅熱的前沿陣地，並向士兵頒發勛章。路透社稱，外界普遍猜測澤連斯基很快將解除扎盧日內的職務，而這可能將打擊烏軍士氣。消息人士日前爆料稱，烏政府已通知白宮，計劃解除扎盧日內的職務。意大利記者4日詢問澤連斯基相關傳聞是否屬實，澤連斯基回答說，他有一個嚴肅的“重置”計劃，這不是針對某個人，而是針對國家領導層的大方向，還可能會涉及軍隊以外的一些人事調整。



澤連斯基說：“至於地面上的戰爭，出現了僵局，這是事實……因為裝備出現了延誤。”他表示，美國共和黨內有反對援烏的聲音，但也有很多人支持烏克蘭，“如果他們減少對烏援助，就會出現新的地緣政治秩序。”



美國兩黨至今未能就新的援烏方案達成一致。4日，民主黨占微弱優勢的參議院推出一項1183億美元的法案，包括600億美元援烏資金、141億美元援助以色列資金和202億美元應對非法移民的資金。但共和黨籍眾議院議長約翰遜稱，將讓該法案“胎死腹中”。



（來源：大公網）