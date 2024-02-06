加拿大延長外國人買樓禁令至2027年

中評社香港2月6日電／據大公報綜合彭博社、加拿大廣播公司、《華爾街日報》報導：加拿大政府4日宣布，現行針對外國買家的購房禁令將延長兩年至2027年1月1日。加拿大副總理弗里蘭說，此舉旨在緩解加拿大住房危機，確保當地房屋供給加拿大家庭居住，而不是成為投機的金融資產。加拿大近年面臨可負擔住房短缺、醫療和教育等公共服務壓力過大的困境，加總理特魯多民調支持率因此下跌。特魯多政府將問題歸咎於移民和留學生增加，上月已宣布將大幅削減留學生名額。



弗里蘭4日發表聲明說，為確保加拿大人買得起房，原定於2025年1月1日到期的外國人購房禁令將延長至2027年1月1日。該禁令於2022年6月獲加拿大議會通過，2023年元旦正式生效，規定非加拿大人和非加拿大人控制的公司不得購買特定住宅物業。加拿大政府為外國人購買空置土地或住宅物業進行開發制定了豁免規定。在該國已居住較長時間且尚未購買房產的外國學生和工作許可持有者也享有豁免。



截至去年12月，加拿大全國基準房價約為73萬加元（約423萬港元），過去5年內上漲36%。人口密集的大溫哥華地區基準房價高達120萬加元，大多倫多地區房價高達110萬加元。過去兩年，加拿大房屋平均月租金也上漲了22%。據彭博社報導，加拿大央行今年晚些時候可能降息的跡象越來越明顯，近期加拿大房地產市場活動隨之升溫。



特魯多政府押注“辣招”



特魯多政府稱，不斷湧入的移民和留學生導致加拿大人口顯著增長，給醫療和教育等服務帶來壓力，並推高了住房成本；外國資金持續湧入加住宅地產市場，進一步加劇可負擔住房短缺問題，也導致加拿大民眾愈發擔憂被擠出住房市場。加拿大預計將於2025年舉行大選，而住房危機是導致特魯多政府支持率下跌的原因之一。加智庫安格斯里德研究所公布的最新民調顯示，特魯多的支持率僅為32%，不支持率卻高達64%。



加政府上月宣布將在兩年內限制赴加留學的國際學生人數，還將停止向以公私合作模式運作的大學畢業生發放工作許可，希望以此控制新移民人數。加地方政府亦採取措施降低住房成本。多倫多市議會本周將審議一項動議，內容為對在當地購房的非居民額外徵稅10%。安大略省自2017年開始徵收“外國買家稅”，2022年10月將稅率提高至25%，為全加最高。溫哥華所在的卑詩省則在人口密集地區徵收20%的“外國買家稅”。

