霍啟剛再發聲：我們精心安排　卻被狠狠踐踏

中評社香港2月6日電/據香港文匯報報導,美國職業足球大聯盟球隊邁亞密國際與中國香港明星隊2月4日下午在香港大球場進行表演賽。球星美斯當天未上場,引發球迷不滿。香港立法會議員(體育、演藝、文化及出版界)霍啟剛6日在社交媒體發文表示,我們為球隊到來準備的精心安排,卻被狠狠踐踏,令人遺憾。



以下為霍啟剛社交媒體發布全文:



七、八十年代有一位美國NBA籃球Hall Of Fame得主 Julius W. Erving 曾經講過一句名言:“I firmly believe that respect is a lot more important, and a lot greater, than popularity”,大概的意思就是他強烈認為被尊重遠比受歡迎重要,也是更強大的。一個人受歡迎、受追捧,不代表一定受尊重。



這兩天一直留意“國際邁亞密CF”球隊訪港動態,關注球隊、球員一舉一動,以及香港球迷反應,令我突然想起Julius W. Erving這句名言。



有些說話,不知道該不該說,但還是想說出來。



今次“國際邁亞密CF”訪港消息公布後,震撼全城。雖然Inter Miami這支球隊不能跟很多老牌球會相提並論,但大家的焦點當然離不開班主“萬人迷”碧咸及“球王”美斯。門票一開售 便火速售罄,大家茶餘飯後聊天都難免提及“球王”訪港的話題。這個現象令我想起逾20年前2003年沙士過後,香港邀請“皇家馬德里”訪港的景象,當時是“皇馬”最風光的時期,有包括碧咸在內的“六條煙”坐鎮,轟動全港。我還記得當時整體氣氛好好、大批球迷迎接偶像,球員們親切友善,全程有講有笑。我當年也有份到現場觀賽,沒有記錯的話,“六條煙”每一位巨星都有落場獻技,球迷們均有機會一睹風采。我相信球員亦感覺到他們受歡迎的程度,但球迷亦感覺到球隊對他們的尊重。



二十年後“球王”美斯訪港,恰逢也是疫情過後,我也有一定期望,希望再有當年的感覺,希望真的可以happy Hong Kong,然而故事的結局,並不盡如人意。