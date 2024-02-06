存保會：存款保障額擬提高至80萬港元

中評社香港2月6日電／據香港文匯報報導，香港存款保障委員會（存保會）今日（6日）發出優化香港存款保障計劃（存保計劃）的諮詢總結報告，詳載諮詢期內所收集到的主要意見及存保會的回應。



存保會於2023年7月13日展開了為期三個月的公眾諮詢。諮詢文件就優化存保計劃提出一系列的政策建議，包括（i）提高保障額；（ii）完善供款機制；（iii）加強銀行合併時的存款保障；（iv）擴大展示計劃成員標誌的規定至數碼渠道；以及（v）簡化對私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定。



諮詢期已於2023年10月12日結束，存保會合共收到33份來自市民大眾、消費者保障組織、銀行業界及相關專業團體提交的意見書。為了廣集公眾意見，存保會也委託香港中文大學香港亞太研究所就主要優化建議進行民意調查，訪問了約1000名18歲或以上持有銀行戶口的香港居民。



綜合收到的意見書及民意調查結果，回應者普遍歡迎及支持存保會提出的各項優化建議，包括將保障額由現時的50萬港元提高至80萬港元。同時，銀行業界內對保障額的釐定有一些不同意見。



存保會經仔細考慮所有意見和相關因素後，認為在現階段將保障額提高至80萬港元，已經能夠適當而充份地加強存戶保障，因為這個水平相比現時50萬港元已經有六成升幅，不止可以追上累積通脹，更能提升實質保障達兩成。同時，大部分存戶（超過92%）可獲得十足保障，符合國際標準。整體而言，除了某些優化建議的執行細節因應銀行的意見而作出微調外，存保會將按照諮詢文件的各項優化建議提出立法修訂。



存保會主席劉燕卿表示：“我們感謝社會各界就優化存保計劃的政策建議提出的寶貴意見。今次的優化建議，能確保存保計劃緊貼國際標準，並按設計原意有效促進銀行體系穩定。鑑於國際間存款保險的發展在未來數年存有不少變數，存保會將爭取在今年內落實新的保障額，並在實施三年後（即2027年）再作檢討，目標是在隨後一年完成相關檢討工作。屆時，我們會因應國際和本地的最新發展，並根據相關原則和參考指標，考慮是否有需要進一步加強存款保障。”

