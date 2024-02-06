自美進口達美樂披薩醬　台官方檢出致癌物

美國進口的“達美樂披薩醬”檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg／kg。（照片：食藥署網站） 中評社台北2月6日電／知名速食品牌達美樂6日爆出披薩醬檢出台灣未允許使用之農藥。台“衛福部”食藥署公布邊境查驗不合格產品，當中包括美國進口的“達美樂披薩醬”，檢出殘留農藥環氧乙烷1.3mg／kg，標準是不得檢出，共1萬9050公斤全數退運或銷毀。達美樂表示，立即暫停使用店內現有的披薩醬，並於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。



“衛福部”食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有25項檢驗不合格產品，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。這次有1批台灣可果美股份有限公司從美國進口的“達美樂披薩醬（940845 DOMINO'S PIZZA SAUCE CONCENTRATE）”，被檢出殘留農藥環氧乙烷1.3mg/kg，違反不得檢出規定，全數共1萬9050.9公斤依規定退運或銷毀。



對此，達美樂表示，“我們得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有一批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用之微量殘留物質。收到此訊息後，達美樂立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。”



達美樂強調，“我們正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質。目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬，同時已將現有封存商品送至SGS檢驗，並等待檢驗結果中。這是第一次在我們使用的商品中檢測出這種物質，我們也確保這是最後一次。”



此外，又有4批日本進口草莓因農藥殘留超標違規遭邊境攔截。根據食藥署統計，去年7月29日到今年1月29日期間，總計報驗批數447批，其中18批不合格、占4.03%，分別驗出氟尼胺、亞醌蟎等農藥殘留。



根據“行政院”環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。