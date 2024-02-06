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哈薩克斯坦執政黨提名總理候選人
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2024-02-06 15:23:32
中評社北京2月6日電／據哈薩克斯坦總統府網站消息，哈執政黨“阿瑪納特”黨6日向哈總統托卡耶夫提名現任總統辦公廳主任奧爾扎斯·別克堅諾夫為總理候選人。
（來源：新華社）
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