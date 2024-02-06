中國代表：國際社會應推動中東局勢降溫

中評社北京2月6日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍5日表示，當前，中東局勢已經處在極度危險的邊緣，推動局勢降溫、防止衝突升級是國際社會面臨的緊迫任務。



張軍在安理會關於美國空襲敘利亞和伊拉克的緊急公開會上說，日前，美國對敘利亞和伊拉克境內多地進行空襲，導致大量人員傷亡。有關行動嚴重侵犯了敘利亞和伊拉克的主權、獨立和領土完整。美國聲稱有關軍事行動還將繼續。中方對此表示嚴重關切，並反對違反聯合國憲章、侵犯他國領土主權和安全的行為。



張軍強調，歷史一再證明，軍事手段不是解決問題的出路，濫用武力只會導致更大的危機。美方行動必將加劇地區以暴易暴的惡性循環。國際社會已經在中東見證了太多這樣的例子。中方敦促有關方面保持冷靜克制，切實遵守聯合國憲章和國際法，尊重他國主權和領土完整，停止非法軍事行動，避免地區緊張局勢進一步升級甚至失控。



張軍說，必須指出，幾個月來，中東地區緊張局勢持續升級，根本原因在於加沙地帶停火止戰一直無法得到落實。中方多次強調，在加沙地帶立即實現停火刻不容緩，是當前壓倒一切的前提，是國際外交努力的最優先事項。各方應該順應國際社會強烈呼聲和壓倒性共識，支持安理會採取有力行動，推動立即停火，拯救生命，緩解人道災難，遏制衝突影響外溢。中方呼籲有關國家拿出政治意願和決心，多一些維護地區和平穩定的實際行動，少一些自私自利的地緣政治盤算，發揮應有的建設性作用。