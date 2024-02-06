TVBS六都市長民調：台中市長盧秀燕奪冠

左起，“行政院副院長”鄭文燦、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電／TVBS民調中心今日公布六都市長滿意度調查，中國國民黨台中市長盧秀燕高居第一，接下來由高到低排序為民進黨高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、國民黨台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政。



《TVBS民調中心》在1月15日至2月5日實施民調，6日公布的最新報告指出，衛冕台中市長盧秀燕以67%滿意度獨占鰲頭，且74%台中市民以住在台中市為榮，也是位列六都之首。另外該民調詢問市民是否感到快樂，台中市民感到快樂的比例為65%，與台南市民、高雄市民相同。



而在第二名高雄市部分，陳其邁進入第二任期，市民滿意度由56%上升至63%、市民光榮感也有69%。民進黨籍台南市長黃偉哲滿意度與該媒體上次民調相比，也提高8個百分點來到53%、古都民眾光榮感也是將近7成。



國民黨台北市長蔣萬安由於新官上任，在此次排名第4，民眾對其施政還不太熟悉，滿意度為49%，不滿意僅僅衹有15%、另還有36%市民無法表示意見。而首都市民光榮感僅64%、排名第5，至於感到快樂的民眾亦衹有58%。另外還有同是新手市長的國民黨桃園市長張善政，施政滿意度45%居末，但一樣有36%桃園市民無法對其表示意見、光榮感則為69%、市民感到快樂的程度約為6成。



參與2024大選落敗的國民黨新北市長侯友宜，在此民調中滿意度大幅滑落，下滑13個百分點剩48%，在6都市長中排名第五。新北市民的光榮感為57%，也在六都中敬陪末座，感到快樂的民眾也僅有56%。



上述調查由 《TVBS民意調查中心》1月15日至2月5日18：30至22：00進行，母體為台灣6都中20歲以上民眾，各市有效樣本數，新北市927位、台北市907位、桃園市904位、台中市909位、台南市924位、高雄市則有926位，95%信心水準下，抽樣誤差為±3.2~3.3個百分點內。