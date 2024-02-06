人大附中藝術團在洛杉磯交流訪問

中評社北京2月6日電／據新華社報導，中國人民大學附屬中學（簡稱人大附中）藝術團5日到訪洛杉磯，在當地學校進行“歡樂春節”演出，並與美國師生交流互動。



當天，由80餘人組成的人大附中藝術團來到洛杉磯國際研究學習中心，表演了舞蹈、武術、弦樂四重奏、健美操等節目，受到該校師生熱烈歡迎。



中國駐洛杉磯總領事郭少春在活動致辭中說，中美關係的“未來在青年”。歡迎更多的美國青少年到中國訪問、學習、交流，瞭解真正的中國、真實的中國故事、真情的中國人民，也期待更多的中國青年有機會訪問美國，讓更多中美青年相知相親、攜手同行，成為兩國友好的新一代使者，為中美關係發展接續注入動力，造福兩國人民。



洛杉磯國際研究學習中心老師辛西婭·加斯波拉在接受新華社記者採訪時說，中國學生精心排練的中國風節目令人印象深刻，展現了中國傳統音樂和文化的魅力。她說，美中兩國年輕人更多地學習和體驗彼此的文化，有助於加深理解，增進美中交流合作與友誼。



創建於2005年的洛杉磯國際研究學習中心是當地一所公立中學，開設有漢語、西班牙語等多門外語課程。



人大附中藝術團於2月3日至14日訪問美國，洛杉磯是藝術團美國之行的首站。藝術團還將訪問明尼阿波利斯、馬斯卡廷、芝加哥等城市。



