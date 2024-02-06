“全球南方在國際治理體系中需擴大音量”

中評社北京2月6日電／據新華社報導，埃及埃中商會秘書長迪亞·赫爾米日前在埃及首都開羅接受新華社記者專訪時表示，包括埃及在內的全球南方國家比以往任何時候都更加意識到，需要構建多極化世界和公平正義的全球經濟治理體系，以合作促進可持續發展，在國際治理體系中擴大音量。



赫爾米說，近年來，在金磚國家、不結盟運動、77國集團等機制和組織舉行的重要會議上，廣大發展中國家和新興市場經濟體代表不斷發出團結合作和推動變革的呼聲，呼籲共同努力構建一個和平、公正和可持續發展的世界。他認為，在一個理想的全球經濟體系中，各方應“尋求共同利益，和平解決衝突，以合作促進可持續發展”。在赫爾米看來，廣大發展中國家“清楚地認識到尋求經濟關係多樣化的重要性，也清楚地認識到通過與中國等重要經濟體的合作能夠實現互利共贏”。



赫爾米認為，包括埃及在內的廣大發展中國家意識到，金磚國家和共建“一帶一路”倡議等合作機制致力於創造一個通過合作實現共贏的未來。去年，金磚機制實現歷史性擴員，埃及等多國獲邀成為金磚大家庭成員。



“金磚擴員表明，人們越來越意識到，少數富裕國家在國際事務中占據主導地位，而‘全球南方’在國際治理體系中的代表性不足，需要擴大音量。”赫爾米認為，金磚擴員有助於提升全球南方國家在國際政治經濟事務中的話語權，促進全球經濟平衡和公平正義。



赫爾米表示，更多國家加入這一合作機制，為金磚國家之間的經濟合作和貿易交流帶來更多機遇，“發展中國家和新興市場經濟體之間的團結與合作前景將更加廣闊”。他非常看好埃及加入金磚機制後的發展前景，認為這為埃及“打開了廣闊的經濟視野”，將推動埃及的經濟改革，增加埃及對外國投資的吸引力，尤其是在數字化項目、農業、環境投資和基礎設施等領域。



赫爾米指出，中國提出共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議等重要倡議，致力於推動各國積極合作、共同創造未來，“這讓與中國打交道的國家感到放心”。他期待看到中國在構建多極化世界格局方面發揮更多作用。



“現在是合作建立公平正義的全球經濟治理體系的時候了，”赫爾米強調，“否則，各國間的貧富差距將會繼續拉大，這不符合人類的利益。世界各國有著共同的命運和未來，我們需要同舟共濟。”