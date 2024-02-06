年內首次降准落地　穩增長貨幣政策空間充足

中評社北京2月6日電／據經濟參考報報導，春節前夕，央行為市場送來“萬億”利好。2月5日起，央行降准0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元，拉開了2024年貨幣政策靠前發力的序幕。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%。同日，央行還以利率招標方式開展了1000億元14天期逆回購操作，中標利率為1.95%，與此前持平。



業內人士指出，降准作為重量級貨幣政策工具，具有較強信號意義，不僅體現了政策加力的趨勢，還通過“真金白銀”激勵金融機構增加對實體經濟的資金投入，有助於國內經濟基本面不斷恢復向好。展望後市，2月中期借貸便利（MLF）利率、貸款市場報價利率（LPR）進一步下調仍有空間，同時，2024年貨幣政策在發力空間、結構優化、政策協調等方面也將有更多新看點。



此次央行降准力度超市場預期。2023年來央行兩次降准，幅度都是0.25個百分點，單次釋放長期資金5000億元左右。今年開年，央行釋放“加倍”禮包，降低存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金超1萬億元。



從降準時點來看，業內人士分析稱，之所以選擇春節前落地，是因為歷年一季度，都是經濟力拼“開門紅”的重要窗口期，且每年春節前夕，受居民集中取現、企業發放工資以及長假因素等影響，銀行體系流動性一般會出現較大缺口。自2023年四季度以來，央行已通過MLF超額續作、新增PSL等方式投放流動性逾2萬億元，但據市場估算，今年春節前流動性仍有一定缺口。



降准提供的流動性供給，也將穩住貨幣市場利率，有利於金融市場穩健運行。“此時降准，可以保持銀行體系流動性合理充裕，為信貸增長提供‘糧草彈藥’，平抑資金面的短期波動，暢通政策傳導機制，降低商業銀行負債成本，緩解商業銀行不斷收窄的息差壓力，增強商業銀行信貸投放和服務實體經濟的能力，為商業銀行向實體經濟讓利創造空間。”國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示。



降准落地之後，2024年貨幣政策空間仍然充足。專家預計，2月MLF、LPR仍有調降可能，同時貨幣政策將更好發揮“總量＋結構”雙重功能，對實體經濟形成更有力支撐。

