瘦肉精羅生門　陳建仁：科學證據別捕風捉影

陳建仁赴高公局視察春節連假高速公路疏運接受媒體採訪。（照片：“行政院”提供） 中評社台北2月6日電／針對台灣公營企業台糖公司的豬肉被台中市政府檢出含瘦肉精，但是“行政院”食安辦公布送驗的45件同批樣本皆未驗出瘦肉精，爆發羅生門。“行政院長”陳建仁今日表示，這件事情應該以科學證據來論述，希望各界不要多做預測，捕風捉影，反而造成民眾的恐慌。



陳建仁強調，政府除對台灣食品有做檢驗，對於進口豬肉也是逐批檢查，到現在所有的肉品都是瘦肉精零檢出，請民眾放心過好年。



陳建仁今天上午前往新北市泰山區的“交通部”高速公路局北區交控中心，視察2024年春節連假高速公路疏運辦理情形並慰問相關單位人員的辛勞。



陳建仁接受媒體聯訪時針對台糖梅花肉片瘦肉精爭議表示，“行政院”的各個部會在第一時點就掌握了相關訊息，也就展開所有的檢驗工作，包括了各單位以及縣市政府所做的66件樣品檢驗當中，都完全零檢出，也就是沒有檢出有瘦肉精的情況。



陳建仁說，台中市政府昨天也把當初原先檢驗的肉品送到“衛生福利部”食品藥物管理署，要求食藥署盡快地能夠檢驗出來，讓大家藉由科學來釐清真相，解除民眾不必要的疑慮，而且也來確保養豬農戶的權益。



陳建仁強調，這一件事情希望各界不要多做預測，捕風捉影，反而造成民眾的恐慌。年節將至，政府除了對於台灣食品有做很好的檢驗工作，對於進口的豬肉也是逐批檢查，到目前為止，所有的肉品都是瘦肉精零檢出，所以請民眾放心。政府會繼續維持食安，使每一個民眾都能夠安心地過年，快快樂樂地過一個好年。



有關“立法院”20日就要開議，陳建仁說，“行政院”接受“立法委員”的質詢，這是“憲法”規定的，“行政院”尊重“立法院”的議程安排，會在“立法院”開議後的總質詢當中，向“立委”詳細說明所有施政的成果，其中如果有被誤解的地方，也要努力澄清。



陳建仁表示，“行政院”跟“立法院”一定是會努力地來攜手合作，把台灣打造成更加溫暖、更加堅韌的一個美好的“國家”。