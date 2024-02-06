如何防範凍雨天氣帶來的影響？

中評社北京2月6日電／據人民日報報導，凍雨是一種特殊的降雨天氣。當雨滴從空中降落後，一旦遇到溫度低於零攝氏度的物體，會迅速凍結成冰，氣象上把這種天氣現象叫作“凍雨”，凍雨落下後在物體表面形成冰層覆蓋的現象叫作“雨凇”。我國南方一些地區把凍雨叫作“下冰凌”，北方地區則稱為“地油子”或者“流冰”。



凍雨的形成離不開特定的天氣條件，即從高空到地面存在著“冷—暖—冷”的大氣層結構。當較強的冷空氣南下遇到暖濕氣流時，冷空氣像楔子一樣插在暖空氣的下方，近地層氣溫驟降到零攝氏度以下，濕潤的暖空氣被抬升，從而形成“冷—暖—冷”的大氣層結構。於是，高層雲中的冰晶和雪花下落時，會進入一個比較深厚的暖層，冰晶和雪花完全融化成液態雨滴，繼續下落又會進入低於零攝氏度的冷層，此時的雨滴不會凍結而是成為過冷雨滴，當過冷雨滴遇到冰冷的物體，就會迅速凍結，形成凍雨。



與普通雨雪天氣相比，凍雨給電力、交通和農業等帶來的危害將更為嚴重。凍雨凍結在電線上，在自身重力和風力等共同作用下，容易導致電線綳斷；凍雨造成的道路結冰，會增加交通事故發生的概率；凍雨造成的農田結冰，會凍傷農作物。



為防範凍雨天氣帶來的不利影響，公眾在凍雨天氣發生後，一般應盡量減少外出。若必須外出，應採取必要的防寒保暖和防滑措施，優先選擇公共交通工具出行，步行外出時要保持與車輛的安全距離。司機需要密切關注路況，減速慢行，避免加速超車、急轉彎或緊急制動，及時安裝輪胎防滑鏈。