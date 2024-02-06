盤活高校和科研機構存量專利

中評社北京2月6日電／據科技日報報導，近日，國家知識產權局與教育部、科技部等八部門聯合印發《高校和科研機構存量專利盤活工作方案》（以下簡稱《工作方案》），提出力爭2024年底前，實現全國高校和科研機構未轉化有效專利盤點全覆蓋；2025年底前，加速轉化一批高價值專利，加快建立以產業需求為導向的專利創造和運用機制，推動高校和科研機構專利產業化率和實施率明顯提高。



數據顯示，截至2023年9月，國內高校有效發明專利擁有量達76.7萬件，科研機構有效發明專利擁有量達22萬件，合計占國內有效發明專利擁有量的25.3%。梳理盤活高校和科研機構的存量專利，成為加快高校院所專利價值實現的有效途徑。



“《工作方案》對梳理盤活高校和科研機構存量專利工作進行全面部署，力求實現盤點篩選、入庫評價和推廣對接全覆蓋，加大了高校和科研機構專利轉化工作的廣度、深度和力度，對於聚焦推動專利產業化、更好服務實體經濟發展具有重要的現實意義。”2月5日，國家知識產權局有關負責人解讀文件時指出。



《工作方案》包括四個主要任務，一是高校和科研機構對存量專利全面梳理盤點，篩選出市場需求潛力較大、經濟價值較高的專利；二是發揮市場評價的作用，組織企業對高校和科研機構篩選出的可轉化專利的產業化前景等進行評估並反饋；三是各地根據可轉化專利的不同價值和特點分類施策，針對高價值專利匹配優質資源，推動加快落地轉化；四是高校和科研機構精準對接市場需求，產出和布局更多高價值專利，完善制度機制，做優專利增量。



上述負責人介紹，《工作方案》圍繞“一平台、兩端點、三個庫、四步走”，著力推動高校和科研機構存量專利盤活。“一平台”是指國家專利導航綜合服務平台，依托平台更好開展存量專利的盤點篩選、市場評價、轉化對接等；“兩端點”是指供需兩端分別對存量專利的產業化前景進行評價；“三個庫”是指存量專利基礎庫、專利轉化資源庫和專利評價專家庫；“四步走”是指對高校和科研機構的存量專利，按照全面盤點、市場評價、推廣轉化、做優增量四個步驟推進盤活工作。



那麼，各地又如何推動高價值專利的落地轉化？《工作方案》明確，各省（自治區、直轄市）要按照“邊盤點、邊推廣、邊轉化”的要求，於今年6月底前，全面啟動高價值專利線上線下推廣工作，同時選取若干高價值專利項目予以重點推廣，發揮典型帶動作用，及時總結存量專利轉化的有效模式並復制推廣。

