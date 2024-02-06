科學復產復耕，這個年過得踏實

中評社北京2月6日電／據科技日報報導，“收穫了，賺錢了，這年過得踏實又開心。”2月3日，天津市西青區辛口鎮第六埠村村民張希芳在自家蔬菜大棚裡望著剛開花的西紅柿苗，笑得合不攏嘴。



去年夏天，海河流域發生流域性特大洪水。東澱蓄滯洪區緊急啟用，第六埠村被淹土地1.04萬畝，其中溫室大棚2022棟，就包括張希芳家17棟蔬菜大棚。



洪水過後，第六埠村及時組建黨員服務隊，按照“水退一畝，耕進一畝”原則，組織農戶加緊修復災毀農田和農業設施，科學地開展冬小麥、蔬菜等作物改種補種。目前已補種冬小麥1223.2畝、蔬菜1200畝，修復棚室1600餘棟。



科學補種降低農戶損失



記者走進第六埠村時，目之所及皆是“中國紅”，家家張燈結彩。村小廣場上，歌舞隊正在排練春節節目。田地裡，矗立著一座座整齊嶄新的蔬菜大棚，冬小麥也悄悄地探出了頭。要不是蔬菜大棚棚頂保溫被上清晰可見的水痕，很難讓人想到去年洪水泛濫的時候，田裡的水位曾高達3米多。



在當時受災比較嚴重的張希芳家的家庭農場裡，記者看到到處都是忙碌的身影，來不及布置的節日裝飾擺在桌子上。



農戶們忙著采摘新鮮的蔬菜，大棚門口擺滿了茼蒿、菠菜、水蘿蔔等十幾種蔬菜，這些蔬菜很快就要裝車發往天津市區各大批發市場。



“茼蒿都已經收穫兩茬了，銷量非常好，我們現在是收穫一茬就立刻補種一茬。”張希芳興奮地告訴記者，雖然現在她每天從早忙到晚，但一點也不覺得累，看著地裡翠綠茂盛的蔬菜，打心眼裡高興。



農場裡的17棟蔬菜大棚是張希芳傾盡全家之力搭建的，也寄托了全家人過上好日子的希望。然而去年的一場洪水，差點壓垮這個5口之家。

