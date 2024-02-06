強雨雪來襲　中國多地全力保障春節返鄉

中評社香港2月6日電／ 手持燃氣噴燈將火焰噴向鐵軌，加快融化鐵路道岔上的冰雪。自1日強雨雪襲擊以來，36歲的武鐵工人劉宏譜和同事們已連續在大別山下的合武鐵路奮戰多日，每天都從一早幹到深夜。



新華社報導，合武鐵路是連接安徽省合肥市和湖北省武漢市的客運大通道，受連日來雨雪低溫天氣影響，劉宏譜和同事們每天都要清掃軌道的積雪，確保道岔正常運轉，鐵路運行暢通。“春運期間，合武鐵路開行118對動車組列車，設備安全容不得半點疏忽。”他說。



1月底，中國中央氣象台發佈消息，預計1月31日至2月5日，中東部地區將出現大範圍持續性雨雪冰凍天氣，10省份將出現暴雪或大暴雪。中央氣象台最新消息顯示，5日，南方多地繼續維持較強雨雪天氣。



當前，正逢春運高峰期，而此次受影響較重的地區如湖北、河南、湖南等地正是交通樞紐省份。各地各部門正積極採取一系列措施，應對低溫雨雪冰凍災害，努力保障旅客平安有序出行。



據中國國家鐵路集團方面介紹，武漢、鄭州、上海、廣州等鐵路局集團公司根據天氣影響情況，動態調整旅客列車運行方案，採取降速、迂迴、停運等預防性措施，主動規避安全風險；組織人員和機具上線掃雪除冰，最大限度減少積雪結冰對運輸秩序的影響；在主要鐵路幹線和樞紐儲備一定數量的熱備內燃機車和救援人員，做好應急準備。



雨雪冰凍天氣對廣鐵集團管內渝廈高鐵、張吉懷高鐵、京廣高鐵等鐵路運營造成影響。廣鐵集團對受影響較大的渝廈、張吉懷高鐵進行限速運行，部分列車出現不同程度晚點或停運。



截至5日，廣鐵集團已投入救援隊伍600多支，7000餘人次，配備386盞噴燈，組織人員多輪次清掃積雪；在京廣高鐵、滬昆鐵路、石長鐵路等各條幹線大小車站共配備251台應急發電機；為廣鐵管內涉及京廣高鐵的各大車站，動態增加車站退票改簽窗口，方便旅客線下辦理退票、改簽業務。



公路運輸是中國春運主力軍之一。據預測，今年春運，高速公路及普通國省幹線非營業性小客車人員出行量約有72億人次。多部門紛紛緊急行動，確保乘客出行順利。



4日，抵達家中的湖北利川市沙溪鄉居民楊全菊第一時間給湖南湘西土家族苗族自治州永順縣青坪鎮居民黃昌洪致電報平安。就在一天前，楊全菊和丈夫從福建自駕返鄉，被冰雪困在國道G352青坪鎮路段。



“我們步行到集鎮尋找住處被黃昌洪看到，他熱情地迎接我們進了家門，不僅提供了熱水、炭火、晚餐，還讓我們留宿家中，都是免費的。多虧了他，我們才能平安回家。”她說。



湘西州是連接中國中東部與西南的重要門戶之一，包茂、杭瑞高速穿境而過。自3日起，湘西境內普降暴雪到大暴雪，並伴有雷電、冰凍和道路結冰，導致不少返鄉人群滯留。