我國第五座南極考察站建設進入最後衝刺階段

中評社北京2月6日電／據人民網報導，羅斯海新站是我國繼長城站、中山站、昆侖站、泰山站之後，在南極建設的第5座南極考察站。2月6日，記者從承建單位獲悉，截止目前，南極羅斯海新站建設已進入最後衝刺階段，建成後預計可容納80名考察人員，開展大氣環境、海洋基礎環境、生物生態等多圈層、多學科的觀測和科學研究。



據悉，羅斯海新站位於南極羅斯海海域的恩克斯堡島，建築面積5244平方米。羅斯海新站的建設充分考慮了南極特殊的自然環境條件，建築採用了裝配式、模塊化的建造體系，體現了集約、綠色、智能的特點。在國內就已經量身定做了裝配式鋼結構件和功能模塊，南極現場拼裝後即可“拎包入住”。同時，採用輕質高強的建築技術與材料，可以抵抗零下60攝氏度的超低溫和海岸環境的強腐蝕。



羅斯海新站的建設充分考慮了南極特殊的自然環境條件，建築採用了裝配式、模塊化的建造體系，體現了集約、綠色、智能的特點。在國內就已經量身定做了裝配式鋼結構件和功能模塊，南極現場拼裝後即可“拎包入住”。同時採用輕質高強的建築技術與材料，可以抵抗零下60攝氏度的超低溫和海岸環境的強腐蝕。“相比以前，如今南極考察站的施工建造科技含量更高，節省了施工周期，就像‘搭積木’一樣。”中鐵建工集團南極羅斯海新站項目生產副經理羅煌勛表示。



在極寒的條件下，建築是否還能保障“結實”？吳兆兵表示，由於南極現場不具備焊接條件，羅斯海新站的鋼結構搭建都是通過耐候性高強螺栓來完成。在南極低溫下，常規的高強螺栓容易發生冷脆斷。特地定制了耐候性高強螺栓，避免出現這種物理現象。完成鋼結構“骨骼”的搭建之後，第二步就是安裝功能模塊。根據功能劃分，模塊分為度夏、越冬、辦公室、實驗室、廁所五大類。所有功能模塊都採用國內加工、現場安裝的方式，大大節省了現場的施工時間。一些大型模塊，比如實驗室，後期還會進行組合裝修。最後一步就是安裝幕墻板，給南極考察站“穿衣服”——外面是一層不銹鋼板，背面是鋁型材復合板，最裡面的一層有聚氨酯泡沫板，讓這件“衣服”不但堅固、美觀，還特別保暖。



“今年是中國極地考察40周年，也是中鐵建工集團第20次參與南極考察站建設，目前正在執行中國第40次南極考察任務。本次考察最突出的亮點是建設我國第五座南極考察站——羅斯海新站。”中鐵建工集團南極項目書記、總工程師曹濤介紹，此行的任務就是羅斯海新站基礎建設、主站建設，以及中山站地面站工程建設和設備調試安裝。此次建設有94名隊員隨船出征，也是歷年來參加建站人數規模最大的一次。