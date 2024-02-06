各地春風行動高質高效開展

中評社北京2月6日電／據光明日報報導，記者從人力資源社會保障部獲悉，為期3個月的春風行動近期啟動以來，各地迅速行動，出台穩工穩產舉措，開展勞務協作對接，組織線上線下招聘服務活動，開出返鄉返崗專列，幫助勞動者順利返鄉、成功求職。



從保障重點領域生產和用工、做好就地過年員工暖心服務，到有序組織員工招聘返崗、及時落實穩崗政策和精準就業服務，一項項創新舉措緊鑼密鼓出台——



浙江省提出15條具體舉措，全力推進春節期間穩工穩產工作。京津冀聯合啟動春風行動，攜手打造“春風行動”公共就業服務品牌。上海市積極保障農民工有序返崗務工，春節前後預計將組織20餘次包機；對春節期間堅守崗位、留滬過年等來滬務工勞動者，組織開展集體過年、送新春禮包等送溫暖活動。湖南省出台促進農民工就地就近就業和返鄉創業工作10項舉措，支持重點企業吸納本地勞動力就業；實現農村勞動力省內轉移就業680萬人以上，脫貧勞動力有組織務工40萬人以上。江蘇省零工市場春節期間“不打烊”，通過摸清年前緊缺工人和年後復工復產企業崗位需求底數，解決企業春節前後用工難的問題。福建省晉江市組織企業赴甘肅積石山進行勞務對接，12家晉江企業共提供2574個崗位，與群眾達成就業意向427人。湖北省荊門市舉辦系列招聘活動，組織進園區選崗位、直播帶崗、大篷車下鄉等活動，打造“家門口”15分鐘就業服務圈，讓返鄉人員留下來有崗有業、樂業興業。



