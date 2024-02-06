女網紅陳沂街上遭襲擊　“立院”開記者會痛哭

網紅陳沂(中)在台北市街頭遭陌生男子襲擊毆打，造成臉部及耳朵擦挫傷，6日下午在藍委陳菁徽、徐巧芯等人陪同下在“立法院”開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月6日電（記者 張嘉文）網紅陳沂昨天下午在台北市街頭遭陌生男子襲擊毆打，造成臉部及耳朵擦挫傷，她今天下午在中國國民黨“立委”陳菁徽、徐巧芯及台北市議員鍾沛君陪同下在“立法院”開記者會，述說事發經過以及擔心媽媽人身安全遭波及時，一旁的媽媽不捨落淚，讓陳沂忍不住淚水痛哭失聲，哭喊“我沒有錯！為什麼被暴力對待的是我？被譴責的是我？”



陳沂因為常在網路上針砭時事，被認為樹立不少仇家，過去她曾因酸男偶像羅志祥是“亞洲空幹王”、“賣淫小模”，被判賠新台幣30萬元、刊登道歉全文，也和“雞排妹”鄭家純互槓鬧上法院，過去也多次和綜藝天王吳宗憲隔空互嗆等等。



陳沂5日傍晚在台北長安東路附近，遭一名黃姓男子揮拳攻擊，讓陳沂臉部及耳朵都有擦挫傷，後續警方到場逮捕行凶的黃男供稱自己酒後失控，將陳沂誤認為是自己的網路老婆（網婆），才憤而施暴。



但陳沂今天在記者會上還原事發狀況時表示，她剛走出家門等紅燈時該名男子靠近，詢問她是不是陳沂？可以合照嗎？她下意識地點了頭，對方拿起手機假裝要自拍，隨後非常用力地敲擊她頭部，她往旁邊閃，但還是被敲到耳朵，兩邊都有傷，當下她想逃，但對方拳頭一直打上來，她不斷喊救命，還好路邊有兩名外籍人士見義勇為制伏該男。如果不是他們，她現在不會坐在這，應該在加護病房，因為對方每拳都往她頭上重擊。



陳沂說，自己一直以來就事論事、講真話，但講真話的人要承受身體暴力威脅，以後誰敢說真話？因此決定站出來譴責暴力。她強調，很多人說她嘴秋，但這些人也是在對她言語暴力，難道就值得被肢體暴力對待嗎？因此她選擇在“立法院”召開記者會，希望所有台灣人民自由自在做自己想做的事，也希望社會還她公道。



記者會過程中，陳沂哽咽表示自己遭受攻擊，很擔心家人安危，更提醒現場媒體千萬不要拍到媽媽，怕媽媽成為兇手的目標，讓一旁的媽媽忍不住掩面痛哭，接著上前擁抱陳沂，母女緊擁痛哭失聲。

