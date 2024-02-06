中央一號文件丨兩手發力保障糧食生產

中評社北京2月6日電／據新華社報導，糧食安全是“國之大者”。近年來，面對全球糧食安全形勢嚴峻、國內自然災害多發頻發等多重挑戰，我國把解決14億多人的吃飯問題作為“三農”工作的頭等大事，千方百計促生產、奪豐收。2023年全國糧食產量連續9年穩定在1.3萬億斤以上，為推動經濟持續回升向好提供了有力支撐。



但也要看到，我國糧食結構性矛盾仍然突出，糧食供求緊平衡的態勢沒有根本改變，糧食安全這根弦任何時候都不能放鬆。今年中央一號文件把抓好糧食生產保供作為重點，明確了穩面積、增單產的主攻方向，明確提出確保糧食產量保持在1.3萬億斤以上的任務目標。



如何穩定糧食播種面積？



中央一號文件起草組有關成員表示，穩定糧食播種面積，鞏固大豆擴種成果，關鍵是調動農民種糧和地方抓糧兩個積極性。今年的文件對此進行了專門部署。



圍繞調動農民種糧積極性，文件重點從價格、補貼、保險等方面強化政策舉措。價格上，適當提高小麥最低收購價，合理確定稻穀最低收購價，防止穀賤傷農。



補貼上，繼續實施耕地地力保護補貼和玉米大豆生產者補貼、稻穀補貼政策，完善農資保供穩價應對機制，鼓勵地方探索建立與農資價格上漲幅度掛鈎的動態補貼辦法，提高補貼效能。



保險上，擴大完全成本保險和種植收入保險政策實施範圍，實現三大主糧全國覆蓋、大豆有序擴面。通過這一攬子政策措施，讓農民種糧有錢掙、能得利。



為了調動地方抓糧積極性，文件提出加大產糧大縣支持力度。探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制。

