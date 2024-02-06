天津“老字號”何以又新？

中評社北京2月6日電／據新華社報導，春節前夕，習近平總書記到天津考察調研，前往天津古文化街，走進桂發祥十八街麻花、果仁張、泥人張、楊柳青年畫等特色店鋪，瞭解產品種類、銷售和傳統文化傳承發展等情況，同店鋪業主、員工和現場群眾互動交流。



百年老街上，老字號、非物質文化遺產項目目不暇接，不僅承載著百姓記憶，更彰顯著工匠精神與文化自信。近年來，隨著時代發展，津門老品牌不拼年齡拼活力，正在尋求煥然新生的新機遇。



“一個好漢三個幫”：老字號變身“新網紅”



“沒想到習近平總書記能來我們店裡，這是對老字號的肯定，也鼓舞著我們繼續守正創新。”天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司工作人員宋俐凝，仍難掩見到習近平總書記的激動心情。



天津是一座很有特色和韵味的城市，近代以來工商業繁盛，留下許多耳熟能詳的老字號。作為商務部首批認定的中華老字號企業，“條酥而不懈，餡溢而不散”的桂發祥十八街麻花被譽為“津門三絕”之一。



老字號興於“老”，也曾困於“老”：新品牌的衝擊，消費群體老齡化，過度依賴本地市場……



單打獨鬥路難行，“抱團取暖”迎新生。不久前，由桂發祥打造的天津首家老字號集合店開門迎客，吸引了狗不理、耳朵眼、果仁張、楊柳青年畫等老字號入駐，上海大白兔、北京全聚德天津首店也驚喜亮相。



“26家中華老字號、16家津門老字號店鋪組團掀起國潮熱，這叫‘一個好漢三個幫’，共同振興老字號。”公司副總經理馬天祿告訴記者，春節將近，集合店成了“新網紅”，吸引了不少顧客前來“探店”。



近年來，從商務部到各地有關部門，都著力推動老字號創新發展，為國貨“潮品”消費厚植商業基礎。目前，全國老字號年營業收入超過2萬億元，在促進消費、產業升級、文化引領等方面都發揮著重要作用。

