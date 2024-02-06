“國家賬本”公布　新一年財政政策發力可期

中評社北京2月6日電／據中國青年報報導，2023年年初，財政赤字率按3%安排。為支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力建設，2023年中央財政第四季度增發1萬億元國債，全部通過轉移支付安排給地方。展望2024年，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，高質量發展扎實推進，將為財政收入增長奠定堅實基礎，財政收入將會繼續恢復性增長。



2023年國家賬本日前公布，多項數據彰顯民生溫度。2023年，全國一般公共預算支出同比增長5.4%。從主要支出科目看，社會保障和就業支出同比增長8.9%，教育支出同比增長4.5%，科技支出同比增長7.9%，農林水支出同比增長6.5%，城鄉社區支出同比增長5.7%。全年全國新增減稅降費及退稅緩費的資金規模超過2.2萬億元。



“增速領跑的領域中，基建三項合併的占比與2022年基本持平，反映了近年來狹義財政支出更多投向民生類領域的特徵。”廣發證券資深宏觀分析師吳棋瀅分析稱，與年初目標相比，各分項支出基本完成預定目標，其中科技類支出、社保就業類支出、城鄉社區類支出占比略高於目標占比，反映出2023年全年財政的工作重心。



“2023年財政支出持續加力。”在國新辦日前舉行的新聞發布會上，財政部副部長王東偉介紹，2023年年初，財政赤字率按3%安排。為支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力建設，2023年中央財政第四季度增發1萬億元國債，全部通過轉移支付安排給地方。



展望2024年，王東偉表示，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。“從財政收入看，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，高質量發展扎實推進，將為財政收入增長奠定堅實基礎，財政收入將會繼續恢復性增長。從財政支出看，將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。”王東偉說。



31個省份財政收入實現正增長



細數過去一年的國家賬本，我國財政收入呈現出恢復性增長，東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%和12%，全國31個省份財政收入全部實現正增長。

