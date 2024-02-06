商務部監測顯示全國生活必需品供應量足價穩

中評社北京2月6日電／據人民網報導，商務部監測，目前全國生活必需品市場供應總體量足價穩。近日，全國36個大中城市大型超市糧、油、肉、蛋庫存量較1月初增加1－2成；全國200家大型農副產品批發市場蔬菜、豬肉價格較1月初小幅上漲，但較去年同期有所下降，其他品種價格總體穩定。



商務部表示，近期，我國部分地區出現大範圍持續雨雪冰凍天氣。各級商務主管部門積極採取措施，應對不利影響，全力保障春節生活必需品市場供應。



加強監測預警，做好應對準備。商務部啟動生活必需品量價監測日報制度和市場異常零報告制度，圍繞糧、油、肉、蛋、奶、果、蔬等重點品種，加強市場運行分析和供求趨勢研判，作出前瞻性工作安排。吉林省商務主管部門與氣象、交通等部門建立保通保暢聯絡機制，對寒流、降雪可能導致的道路濕滑、積雪結冰等情況進行研判，提前做好保供準備。武漢市向重點保供企業發送極端天氣預警信息，提醒企業及時協調貨源、反饋異常情況。濟南市指導重點超市做好恒溫保鮮庫備用電源應急啟用準備。



強化貨源組織，保障庫存充足。廣州市指導保供企業根據市民消費需求特點，加強產銷銜接，部分節日熱銷商品按平時2－3倍庫存量進行備貨，全力保障貨架“不空架”、貨倉“不缺貨”。商丘市農產品中心批發市場組織商戶與生產基地對接，保障春節期間貨源供應。目前，市場庫存大米、面粉等35萬噸，食用油20萬件，肉類22萬噸，蔬菜5000噸，水果8000噸。太原市河西農副產品批發市場組織1000多名商戶到全國各地採購貨源，節前儲備蔬菜、水果2萬多噸，市場供銷兩旺，貨源充足。



及時投放儲備，增加市場供應。商務部指導各地密切關注天氣影響，及時掌握農批市場、商超庫存情況，統籌肉、菜等儲備投放，保障節日市場供應。春節前後，陝西西安、咸陽等9市將投放政府儲備蔬菜2萬噸，寧夏銀川將投放政府儲備肉菜1萬噸，河南鄭州將投放政府儲備雞蛋388噸、蔬菜2260噸，甘肅蘭州等3市將投放政府儲備蔬菜7500噸。

