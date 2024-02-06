商務部：節前全國消費市場運行平穩有序

中評社北京2月6日電／據人民網報導，國務院新聞辦6日舉行新聞發布會，介紹保障春節市場供應、促進節日消費有關情況。商務部副部長盛秋平介紹，據商務大數據監測，節前全國消費市場運行平穩有序。



供應足。



各地大型農副產品批發市場糧油肉蛋奶果蔬等生活必需品庫存充足，重點批發市場、超市生活必需品備貨量比平時增加10%－30%。主要電商平台春節期間均持續提供配送服務。



價格穩。



2月5日，全國百家大型農副產品批發市場糧食、食用油、牛羊肉平均批發價格與月初基本持平，豬肉、雞蛋價格分別上漲2.1%和0.7%，蔬菜價格呈現季節性上漲。



銷售旺。



隨著年味漸濃，各大商場、超市、線上平台均迎來銷售高峰。商務部門結合春節消費特點，於臘月初八啟動了為期一個月的“全國網上年貨節”。



盛秋平表示，1月下旬，商務部重點監測零售企業銷售額環比增長19.9%。1月份，重點監測電商平台銷售額同比增長20%。1月31日，結合第三批全國示範步行街的授牌和第三批中華老字號的公布，在福州三坊七巷步行街啟動了2024全國“老字號嘉年華·國貨潮品賀新春”系列活動。在元宵前，將在北京舉辦“全國消費促進月”活動，通過政府搭台、協會推動、平台參與、企業促銷，共同營造豐富多彩的節日氛圍。



