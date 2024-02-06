賴清德關懷家扶青年　基金會對聯藏“美德”

賴清德到家扶基金會關懷兒少，基金會對聯有玄機。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月6日電（記者 方敬為）賴清德今天應家扶基金會之邀，到台中總部關懷家扶海外青年，並與海外青年一同揮毫寫春聯，體驗傳統年節文化，家扶基金會為了發揮賴清德到訪效益，還掛出“德澤廣厚賀盛世，美玉無瑕傳台史”對聯，將大選正副手當選人賴清德、蕭美琴姓名中的“美、德”放到對聯內，頗有討好的意味。



家扶基金會6日在台中總部舉辦“龍年來相聚，好家再有你”活動，邀請賴清德與家扶基會在台海外扶助大學生交流。共有13名來自蒙古、史瓦帝尼、吉爾吉斯的弱勢學生與會，將在台體驗農曆春節。賴清德與海外青年一同揮毫寫春聯，提前賀新春，賴寫下“福”，象徵新的一年福氣滿滿。



賴清德表示，他代表政府歡迎同學們來到台灣，祝福大家在台生活及就學平安順利，能感受到台灣的人情溫暖及社會良善，希望大家把台灣當作第二個家。政府對於弱勢兒童相當關心，2018年起推出“強化社會安全網第一期計劃”，3年投入近新台幣70億元；2021年至2023年推動“強化社會安全網第二期計劃”，共挹注超過400億元，希望能照顧到弱勢的孩子。未來，他會持續加強讓社會網絡建構的更加完整。



賴清德說，他競選期間也提出“青年海外百億元圓夢基金”，讓孩子走出國門，增廣見聞，這計劃也是雙向，歡迎海外學子可以到台灣，多瞭解台灣。過去台灣經濟不好，受到國際社會很大的援助，現在台灣是全球第21大經濟體，要回饋國際社會。