共慶龍年新春　感受中國文化魅力

中評社北京2月6日電／據新華社報導，為慶祝農曆龍年春節的到來，“歡樂春節”活動連日來在多國舉行。觀舞龍舞獅、看中國電影、品中華美食、賞非遺技藝……中外民眾共慶龍年新春，感受中國文化獨特魅力。



主題為“中國年，世界年，中緬胞波心相連”的“歡樂春節”活動在位於緬甸仰光的中國文化中心舉行。活動設有“傳統技藝”“非遺文化”“茶文化品鑒”“中華美食”等多個展示體驗區，通過舞龍、舞獅、傳統武術表演和中緬兩國數十項非遺技藝、工藝品展示，以及寫春聯、描福字、學剪紙、穿漢服等十餘項民俗體驗，奉上一台歡樂喜慶、文明互鑒的文化交流盛宴。



仰光省首席部長梭登表示，緬甸華人華僑眾多，春節歷來是仰光等地華人社群和各民族民眾共同慶祝的重要節日。新年新氣象，緬甸願同中方深化務實合作，持續推進緬中命運共同體建設，祝願緬中兩國和世界人民幸福安康。



中國駐緬甸大使陳海在活動開幕式上致辭時表示，“歡樂春節”活動是中國和世界共享中國文化的平台，新的一年歡迎更多緬甸及各國朋友到中國走一走、看一看，增進對中國的瞭解。



慶祝中蒙建交75周年“歡樂春節”活動開幕式暨文藝演出4日在蒙古國首都烏蘭巴托城郊啟動。“歡樂春節”系列文化活動包括三場線下活動和系列線上活動。當天的首場活動包括滑雪舞龍和文藝演出兩部分。



中國駐蒙古國大使沈敏娟在開幕式上致辭時說，近年來，中蒙關係蓬勃發展、勢頭強勁，兩國共同擘畫高質量共建“一帶一路”新藍圖。



第五屆“歡樂春節”中國電影節日前在馬耳他首都瓦萊塔開幕。本屆電影節精選了《緊急救援》《我和我的家鄉》《送你一朵小紅花》和《你好，李煥英》4部中國優秀影片，每周播放一部，電影節將持續至2月20日。



馬耳他桑塔露西亞市市長查梅茵·聖約翰說，她被電影直擊人心的力量深深地吸引，龍象徵力量，希望馬中友好關係在龍年更加牢固和緊密。觀看完《緊急救援》後，馬耳他教育部官員查梅茵·扎米特說，影片驚心動魄，讓觀眾產生共情，期待今後在馬耳他能觀賞到更多中國優秀的電影作品。

