陸配留台灣過年　邱太三提前邀圍爐溫馨過年

陸委會主委邱太三與副主委梁文傑邀請留在台灣過年的陸配一起圍爐。（陸委會提供） 中評社台北2月6日電／陸委會主委邱太三與副主委梁文傑於2月1日邀請今年留在台灣過年的陸配一起圍爐，出席的10位陸配朋友有開餐館的老闆娘、YouTuber、鄉土語言教師、社工，還有畫家。大家都說雖然今年沒有回大陸娘家過年，但能在台灣的娘家陸委會過年，同樣溫馨。



陸委會發布新聞稿指出，今年的春節圍爐，陸委會依舊選擇陸配朋友的餐廳辦理，在歲末年終之際，為辛苦經營朋友們鼓勵打氣，送上祝福。台北市知名川菜館“上膳若川”，是蕭蝶因為懷念家鄉味道而開設。邱太三笑稱：“人家都說不要為了喝牛奶而養頭牛，妳卻為了想吃家鄉菜而在疫情期間開餐廳，真是勇氣可嘉”!蕭蝶不忘對料理的初衷，堅持選用最新鮮食材，憑著精湛手藝，將家鄉川菜道地呈現，不僅征服許多老饕的胃，也讓在座許多陸配朋友一嚐就說：“就是這個味”!



好幾位YouTuber參加了本次圍爐，“Alisa愛生活”的莎莎是陸委會第6屆“eye台灣win兩岸”短片徵選競賽貳獎的得獎人。她說台灣是她的第二個家，她已深深愛上這片土地，台灣處處都是愛，她特別把這份溫暖記錄下來。“台灣媳婦飄飄”劉蕾更把圍爐當晚的精彩片段放在網路上，與大家一起分享台灣的善心與關懷。



目前已有36萬餘對兩岸婚姻家庭，陸配朋友來到台灣，就是台灣的一份子。陸委會將會持續提供陸配最即時的協助與服務，永遠是陸配朋友在台灣最堅實的依靠。在場陸配朋友分享在台生活點滴，邱太三與梁文傑均用心聆聽，也感謝各位陸配朋友在台灣各個角落為社會默默付出。台灣因她們而更加多元，現場氣氛歡笑洋溢，溫馨感人。當夜，所有人都回家團圓了。