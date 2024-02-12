中評編譯：日本小姐冠軍引發關於日本人辯論

第56屆日本小姐大賽冠軍、烏克蘭裔日本籍模特兒椎野卡洛琳娜（Karolina Saluk），坦承介入他人婚姻，5日在IG發表聲明致歉並退還後冠。取自IG（＠karolina0824） 中評社香港2月12日電（記者 郭至君編譯）在今年的日本小姐選美大賽中，烏克蘭裔模特兒椎野卡羅琳娜意外奪冠，這一結果引發了爭議，不久前，她承認因為介入他人婚姻退還後冠，但這位親生父母都是烏克蘭人的前冠軍還是重新喚起了一個醞釀已久的問題：成為日本人意味著什麼？並引發了一場關於“日本人”的複雜辯論。彭博的一名觀點專欄作家吉爾羅德·雷迪日前在日本時報（JAPAN TIMES）上撰文討論了這一話題。



雷迪表示，並非所有人都對卡羅琳娜的勝利感到高興，但這並不僅僅是偏執的老一代人反對變革的問題。幾乎所有人都認為，根據規則，她理應贏得比賽。但是，日本小姐是一項國內賽事，與人們更熟悉的世界小姐和環球小姐稱號無關，它也明確表示其目標是尋找“真正的日本之美”。人們提出的問題是，在當今時代，這意味著什麼？問題在於“日本”是一個複雜的概念。國籍法已經很明確，凡是父母一方是日本人的，都可以獲得血統（血緣）公民身份。其他人，比如椎野，可以通過入籍程序。



但是，日語也以一種不一定適用於所有民族的方式，更粗略地定義了一個民族——一個擁有共同祖先、文化和語言的獨立群體。儘管我出生在愛爾蘭，但我可以相對容易地成為日本公民；但我肯定無法成為日本人，無法擁有共同的根源和祖先，而這些是任何民族短暫但不可否認的特徵，我不能像西班牙裔或黑人那樣聲稱自己是該群體的成員。一個簡單的例子是，一位大學教授加入了加拿大國籍，並因此喪失了日本國籍，在法律上，這位在接受《每日新聞》採訪時沒有透露姓名的女士說，她發現自己在本國逗留時被當作非法外國居民對待，法律是這樣規定的，但大多數人肯定仍會認為她是日本人。同樣，儘管2021年諾貝爾物理學獎共同獲得者真鍋淑郎多年前已將國籍轉至美國，但他的成就仍被視為整個國家的成就而受到贊譽。在這場辯論中，存在著大量的灰色地帶，日本人顯然不僅僅是一紙空文，毫無疑問，對“日本小姐”的批評大多來自種族主義者和部分網民，但也有一些批評是經過深思熟慮的，比如漫畫作者倉田真由美。

