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印度中央邦的一家鞭炮廠發生爆炸
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2024-02-06 16:58:28
中評社北京2月6日電／據新華社報導，印度中央邦一名政府官員表示，位於中央邦的一家鞭炮廠6日發生爆炸，目前已造成6人死亡、約60人受傷。
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