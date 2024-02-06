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印度中央邦的一家鞭炮廠發生爆炸
http://www.CRNTT.com   2024-02-06 16:58:28


　　中評社北京2月6日電／據新華社報導，印度中央邦一名政府官員表示，位於中央邦的一家鞭炮廠6日發生爆炸，目前已造成6人死亡、約60人受傷。

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