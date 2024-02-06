警惕“虛假投資電影”新型騙局

中評社北京2月6日電／據新華社報導，有明星主演，預計票房在7億元，投資120萬元收益可達400萬元……聽上去如此誘人的電影投資項目，其實是個騙局，全國3000多人上當，涉案金額6.5億餘元。



蘭州警方近日公開征集一起影視投資類詐騙案件線索，涉及4家公司及12部電影。這種新型詐騙隱蔽性很強，很多受害人被騙後依然蒙在鼓裡。記者就此進行了調查，揭開騙局真相。



受害人達3000多人 涉案金額6.5億餘元



日前，蘭州市人民檢察院、蘭州市公安局聯合發布通告，公開征集一起影視投資類詐騙案件線索。案件共涉及4家公司及12部電影，其中5部電影已上映。



2022年，蘭州警方偵破以李某某為首的影視投資詐騙案件。該犯罪團夥精心設計編排話術，吸引投資人投資股票，然後誇大電影製作成本及票房預期收益，引導投資人購買電影“收益份額”；他們僅將其中少部分金額用於支付給電影出品方購買份額，大部分資金分散流入多個銀行賬戶，供犯罪分子揮霍使用。



專案組在多地公安機關的配合下，在北京、深圳、東莞等地搗毀多個窩點，現場查扣大量作案電腦、手機、虛假合同及話術劇本，涉及本案的主要層級犯罪嫌疑人均已被抓獲歸案。



目前，案件已移交檢察機關起訴，移送審查起訴45人，梳理出全國受害人達3000多人，涉案金額6.5億餘元。



蘭州市公安局刑警支隊三大隊民警龐傑介紹，該詐騙團夥對四個公司交叉持股，早在2019年就開始實施詐騙，受害人被騙金額最多的達到700餘萬元。



2022年蘭州警方曾首次對該案發布征集線索通告。由於受害人遍布全國，且人數眾多，為有效、準確地指控犯罪，保障受害人合法權益，警方於今年1月會同檢察機關再次面向社會征集該團夥違法犯罪線索。

