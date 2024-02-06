持續做好保障性住房項目謀劃和儲備

中評社北京2月6日電／據新華社報導，住房城鄉建設部近日在福建省福州市召開保障性住房建設工作現場會。會議強調，各地應加快保障性住房建設，抓好制度建設和項目開工，並做好第二批項目籌備，持續做好項目謀劃和儲備。



會議要求，各地要抓制度建設，盡快出台地方實施意見及配套辦法。要抓項目開工，對第一批已經確定的項目倒排工期，確保按時開工，如期交付。要抓第二批項目籌備，加快形成“實施一批、儲備一批、謀劃一批”的項目滾動推進機制。同時，要抓配套政策落地，落實好中央補助資金、專項債券、商業配套貸款和稅費優惠等支持政策。



會議指出，規劃建設保障性住房，是在新形勢下適應中國式現代化建設新要求，完善住房制度和供應體系、重構市場和保障關係的一項重大改革，對於解決工薪收入群體住房困難、促進經濟發展、改善城市面貌具有重要作用。各地要進一步提高政治站位，深刻認識推進保障性住房建設對於構建房地產發展新模式的重要意義。加大保障性住房建設和供給，有利於完善“保障＋市場”的住房供應體系，保障性住房滿足工薪收入群體剛性住房需求，商品住房滿足城鄉居民改善性住房需求，不斷滿足人民群眾對住房的多樣化、多元化需求。



會議強調，在保障性住房建設中，各地要合理確定保障範圍和准入條件，對社會公布，建立常態化受理機制，將符合條件的工薪收入群體納入輪候庫，在合理輪候期內予以保障。要以編制住房發展規劃為抓手，完善“保障＋市場”的住房供應體系，建立人、房、地、錢要素聯動新機制，將保障性住房建設作為住房發展規劃的重要內容，根據保障性住房需求，科學確定保障性住房發展目標，以人定房，以房定地、以房定錢。



會議要求，要探索建立保障性住房房屋體檢、養老、保險三項制度，為房屋提供全生命周期安全保障。要選擇部分保障性住房項目作為示範工程，以綠色、低碳、智能、安全為目標，打造“好房子”樣板，讓人民群眾的居住生活更加舒適美好。



此次會議深入貫徹落實黨中央、國務院關於推進保障性住房建設的決策部署，宣傳推廣經驗做法，座談交流工作進展，部署第二批項目籌備，推動加大保障性住房建設和供給。全國12個省（自治區、直轄市）和17個城市住房城鄉建設部門有關負責同志參加會議。與會代表實地觀摩了福州市濱海雙龍新居保障性住房項目，聽取了福州市推進保障性住房建設的經驗介紹。



