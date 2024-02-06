馬來西亞青年藝術家以平面設計慶祝中國龍年

中評社北京2月6日電／據人民網報導，暗藍色的底紋象徵著天空，幾朵祥雲點綴其間，兩只刻著精美花紋的馬來西亞傳統月亮風箏在空中飄蕩，一條盤旋著的紅色巨龍威風凜凜卻不失可愛，仿佛在和兩只月亮風箏共舞。這是馬來西亞青年藝術家、瑪拉工藝大學平面設計系學生扎伊德·阿比丁日前創作的一幅平面設計作品《一起翱翔天空：一次關於理解與友誼的紀念》，阿比丁希望通過這幅畫慶祝即將到來的中國農曆龍年，同時紀念馬來西亞和中國建交50周年。



阿比丁告訴記者，在瑪拉工藝大學的支持和幫助下，自己花了一周左右的時間，使用電腦軟件創作了這幅畫，創作的初衷是慶祝春節，同時以藝術的方式展現馬來西亞和中國的友誼。“2024年是馬來西亞和中國建交50周年，作為馬來西亞的青年藝術家，我覺得有必要為馬中友好做些什麼。”阿比丁說，“龍是中國的象徵，恰好很快就將迎來龍年，所以我的畫主體是一條龍，而月亮風箏是最能代表馬來西亞的傳統工藝，於是我將這二者進行了結合。”



在這幅作品中，阿比丁使用馬來西亞花卉蠟染圖案來代替龍鱗，紅色巨龍的身上留下了馬來西亞風格的精美裝飾。阿比丁說，整幅作品中處處體現著馬來西亞和中國元素的融合，這種融合創造出了“令人驚嘆的美感”。



“以藝術慶祝中國龍年十分有意義。藝術可以超越國界和語言，成為中馬兩國之間友好交流的橋梁，促進兩國人民互相理解和信任。”阿比丁說。