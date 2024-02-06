南非“中文高考”工作會議成功舉行

中評社北京2月6日電／據人民網報導，2日，來自南非各地的中文教師歡聚一堂，在博克斯堡參加2024年南非國家高級證書考試“中文第二附加語考試”工作會議（即南非高考普通話第二附加語考試會議），暢談交流教學和考試指導經驗。



與會者包括南非獨立考試委員會評估專家、開普敦大學中文系主任、南非中文高考命題者、口語考官及來自南非各地的中文教師。



會議首先由南非獨立考試委員會評估專家羅賓·莫瓦特致歡迎辭，南非中國文化和國際教育交流中心孔子課堂中方院長戴文紅教授介紹了會議議程及特邀嘉賓。



隨後，莫瓦特對2023年南非國家高級證書考試的中文第二附加語考試情況做了詳細的數據分析與總結。2023年參加該考試的有69名學生，比2022年的人數略增。可喜的是成績提高了，平均分為90.94，高於其他語言如法語、葡萄牙語、德語等的考試結果。



緊接著，與會的考官們分別就試卷內容、簡體繁體試卷的安排、口語成績審核情況、未來的出卷新思路等發言。



開普敦大學中文系主任馬躍教授為到會的中文教師們帶來了一場精彩的主旨講座“漢字的教與學真的很難嗎？——國際中文教育常見問題解釋”。內容生動風趣、深入淺出，對南非中文高考的教學非常具有指導意義。



最後，來自全南非各地的中文教師們暢所欲言、熱烈討論，提出了一些寶貴意見和建議。此次會議是一年一度的對上一年考試的總結以及對新一年考試工作的討論性會議。