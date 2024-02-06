中德車企合作開發新車型　擬兩年後在合肥投產

中評社香港2月6日電／大眾汽車集團（中國）日前發佈消息稱，大眾汽車與小鵬汽車計劃共同開發的兩款大眾汽車品牌電動車型，將於2026年在安徽省合肥市投產。



新華社報導，大眾汽車集團（中國）首席執行官貝瑞德表示：“我們將進一步提升研發和生產速度，更快速高效地向中國客戶交付智能汽車產品，這對於我們佈局未來業務至關重要。”



大眾汽車與小鵬汽車的合作旨在迅速擴大產品陣容，為中國市場提供更多車型選擇。合作初期，雙方將專注於聯合開發兩款針對中國中型車市場的新車型。大眾汽車集團旗下各品牌計劃到2030年為中國消費者提供至少30款純電動車型。



2023年7月，德國大眾汽車集團宣佈與小鵬汽車簽訂合作協議，並向小鵬汽車注資約7億美元，以提高大眾在中國的智能網聯汽車研發能力。



大眾汽車（安徽）有限公司首席執行官葛皖鏑表示：“我們將進一步提升在合肥的生產能力，並將合肥產業集群發展成為集團專為中國市場開發和生產智能電動汽車的強大基地。我們堅信能以‘安徽速度’在兩年後成功實現車輛交付。”



成立於2020年的大眾安徽聚焦新能源汽車的研發和生產，是大眾汽車集團在華第一家專注於新能源汽車的合資企業。安徽省是中國新能源汽車重要的生產基地，2023年新能源汽車產量達86.8萬輛，比上年增長60.5%。