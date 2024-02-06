中國行業商協會RCEP座談會召開

中評社北京2月6日電／據人民網報導，近日，RCEP產業合作委員會召開“中國行業商協會RCEP座談會”。RCEP產業合作委員會主席、首席中國—東盟商務專家許寧寧表示，RCEP已實施兩年，成效顯著。加強RCEP成員國產業合作是當務之急。



許寧寧就2024年RCEP國家尤其是東盟經濟形勢進行了簡要分析。他談到，近四年來，中國與東盟每年均互為最大貿易夥伴，這彰顯了雙方砥礪前行、共同發展，產業互補性強、貿易投資活躍、合作需求提升。當前東盟地區政局穩定，被視為全球經濟中的活力地區。東盟秘書處預測2024年東盟整體經濟增長4.6%左右，快於全球經濟平均增速，其中越南、柬埔寨、菲律賓三國經濟增長率預測將超過6%。



許寧寧談到，東盟外長非正式會議1月29日召開，東盟—歐盟部長會議2月2日召開，達成了一系列共識。當前東盟正在著力推進區域經濟一體化，加大互聯互通，積極與其對話夥伴發展經濟合作。今年中國與東盟貿易在各自對外貿易中仍將發揮重要支撐作用。



許寧寧指出，RCEP實施的市場開放為各國增進產業合作創造了有利條件。加強RCEP成員國產業合作是當務之急，產業合作有益於打造區域內優勢互補的新產業鏈，提升各國生產力、抗風險能力和國際競爭力，並共同應對當前國際風雲變幻使產業鏈受到破壞的挑戰。



許寧寧談到，在加強RCEP成員國產業合作中，行業商（協）會應利用其靈活性、代表性強的優勢，在區域開放中彰顯作為。他建議道，一是全國性行業商協會應制定本行業抓住RCEP機遇的行動計劃，現在省市均制定了地方行動計劃，而全國性行業商協會制定行動計劃的很少。二是建立完善區域性國際行業合作機制，以此拓寬商務渠道、豐富商務信息，提高行業國際合作水平。三是多組織企業出訪考察，在東盟及其他RCEP國家召開商機對接會議，協助企業拓展國際貿易、投資合作。四是推進條塊有機結合，行業與地方優勢互補，在自貿試驗區、經濟開發區共同打造RCEP產業集群，實現產業配套發展。



會上，中國出入境檢驗檢疫協會會長王新、中國輕工業聯合會副會長李玉中、中國建築材料流通協會會長秦占學、中國塑料加工工業協會會長王占傑、中國包裝聯合會副會長韓雪山、中國建材機械工業協會常務副會長王玉敏、中國重機協會副秘書長肖立群以及中國農機工業協會、中國光伏行業協會等行業商（協）會領導人發言交流，強調RCEP實施區域開放帶來的新機遇，肯定RCEP產業合作委員會在推動經貿合作中所做工作，介紹了本協會2024年國際合作計劃，表示將進一步與RCEP產業合作委員會共同推動國際行業對接，在內外貿一體化、完善產業鏈供應鏈中彰顯活力。



會上，RCEP產業合作委員會副秘書長吳崇一介紹了RCEP產業合作委員會近年來助力RCEP行業合作的工作情況，並希望與各大商協會發揮各自優勢，加強合作，攜手共進，共同在RCEP區域合作中助力企業獲得新發展。



