扁子陳致中洗錢偽證入監　獲准假釋可出獄

陳水扁兒子、民進黨前高雄市議員陳致中。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電／陳水扁兒子、民進黨前高雄市議員陳致中因洗錢及偽證等罪合併執行刑1年2月，目前在高雄第二監獄服刑。陳致中日前獲准假釋，台灣高等法院今天裁准假釋中付保護管束，可出監。



陳致中去年5月11日向檢方報到入監，隨後上銬被囚車載往高雄第二監獄服刑至今。矯正署2月5日核准陳致中的假釋案。



全案起於，台灣“高檢署”查黑中心、“最高檢察署”特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（“國務費案”、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定。



台灣高等法院更二審判決指出，陳水扁妻子吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人蔡銘哲將款項匯入海外帳戶藏匿。部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其他款項則指示陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶。



高院更二審依洗錢防制法判決吳淑珍有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共299萬8352.4美元沒收。黃睿靚判處10月徒刑，併科罰金新台幣100萬元，緩刑4年，並應向公庫支付100萬元。陳致中遭判刑1年，併科新台幣150萬元罰金、扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。



“最高法院”後來就吳淑珍部分發回高院更審，並駁回黃睿靚及陳致中的上訴定讞。陳致中於去年5月11日入監執行，入監當天繳清新台幣150萬元罰金；另外，黃睿靚去年5月17日繳清100萬元罰金。



檢察官就陳致中2案定讞部分，依數罪併罰規定聲請定執行刑；台灣高等法院裁定指出，審酌犯罪情節、態樣，兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，兼衡陳致中對量刑表示無意見，裁定2案應執行1年2月。