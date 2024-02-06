也門胡塞：再次向紅海航行美英船隻發射導彈

中評社香港2月6日電／也門胡塞武裝表示，當地星期二向在紅海航行的一艘美國船隻和一艘英國船隻發射導彈。



香港電台報導，也門胡塞武裝說，在紅海進行兩次行動，分別針對的是美國船隻星納西亞號和英國船隻晨潮號，兩次行動也是使用導彈，命中目標。 也門胡塞武裝表明，將向美英船隻進行更多武裝攻擊，直到以色列停止對加沙地帶的攻擊並解除圍困。



英國海事貿易當局確認有船隻遇襲，但未有說明船隻懸掛的旗幟。船身除輕微受損外，船隻及船員安全。