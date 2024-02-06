台灣1月CPI年增率近7個月新低

台“主計總處1月消費者物價指數（CPI）年增1.79%。（照片：台“主計總處”網站） 中評社台北2月6日電／台“主計總處”6日公布今年1月消費者物價指數（CPI）年增1.79%，漲幅為近7個月新低，主因去年春節落在1月基期較高，且蔬菜因天候穩定而下跌14.54%，雞蛋也下跌0.46%，為3年半來首度轉跌；扣除蔬果及能源後，1月核心CPI上漲1.64%，漲幅創26個月新低。另外，17項重要民生物資1月漲幅3.27%，漲幅為23個月新低。



根據“主計總處”調查，1月CPI較上年同月漲1.79%，主因水果、肉類及外食費等食物價格上漲，加上房租、個人隨身用品及醫療費用價格調升，但因去年農曆春節落在1月，個人照顧服務費及娛樂服務因受基數較高影響，及蔬菜、通訊設備、家庭耐久設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.64%。



“主計總處”指出，368個查價項目群中，扣除4項本月非屬產季水果，上漲者258項，權數合計75.9%，持平者5項，權數合計0.3%，下跌者101項，權數合計23.8%。



7大類指數中，以食物類漲4.1%最多，主因水果上漲20.86%，肉類因飼養成本仍高漲5.63%，加以調理食品、外食費、穀類及其製品各漲4.31%、4%及3.35%，但蔬菜因近期天候穩定供給充裕而下跌14.54%，抵銷部分漲幅。醫藥保健類漲3.12%居次，主因去年7月起實施“健保部分負擔調整方案”，調高健保門診藥品與急診部分負擔，加以掛號費調漲，醫療費用上漲3.70%所致，藥品及保健食品也漲3.15%。